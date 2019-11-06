استقرار حجم مبيعات «أودي» من السيارات

المصدر: إنغولشتادت - البيان

تمكّنت مجموعة «أودي» من الحفاظ على استقرار حجم مبيعاتها من السيارات وحققت أرقاماً تعكس أداء قوياً خلال الربع الثالث على الرغم من الصعوبات الكبيرة، التي تسود السوق منذ النصف الثاني من هذا العام. ويؤكد صافي التدفق النقدي البالغ 3.3 مليارات يورو الملاءة المالية الممتازة للشركة. وبالنظر إلى العام بأكمله، تتوقع «أودي» زيادة طفيفة في حجم مبيعات السيارات بالمقارنة مع عام 2018 كما تؤكد توقعاتها لمقاييسها المالية الرئيسية.

وقال ألكسندر سيتز، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية وشؤون السوق الصيني والشؤون القانونية في مجموعة أودي إيه جي: «ما زال 2019 امتحاناً صعباً لقطاع السيارات. ورغم ذلك، تثبت بياناتنا المالية للربع الثالث من العام القدرة العالية لمجموعة أودي على تحمّل الصدمات وسط ظروف بالغة الصعوبة».