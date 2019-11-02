اتفاق شراكة بين «العربية للسيارات» و«غرين باركينغ»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن بدء شراكة مع «غرين باركينغ»، الشركة المتخصصة في توفير حلول وخدمات مواقف السيارات المستدامة، والمزود لمحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى كونها أول شركة تقوم ببناء محطات لشحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بين الإمارات وسلطنة عمان، وهي أول شبكة من المحطات تربط بين دولتين في الشرق الأوسط.

وخلال بحثها عن سيارة خضراء رائدة لضمها إلى أسطولها من أجل تعزيز خدماتها، وقع اختيار «غرين باركينغ» على «زوي» الكهربائية بنسبة 100%، ما يمثل اعترافًا بالميزات الخضراء والمستدامة للسيارة، بما في ذلك انعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمامًا ومحركها الهادئ، ما يضمن للسائقين تجربة قيادة كهربائية استثنائية. وتهدف «رينو» من خلال سيارة «زوي» إلى تلبية الاحتياجات المحددة للعملاء من الأفراد، والأساطيل الصغيرة .