تراجع مبيعات كيا موتورز في أكتوبر

المصدر: سول - د ب ا

أعلنت شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية أمس أن مبيعاتها انخفضت 0.8 % الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب الخارجي.

وقالت الشركة أمس إنها باعت 248 ألفاً و752سيارة في أكتوبر بانخفاض من 250 ألفاً و680 وحدة قبل عام، بفضل المبيعات القوية للسيارة موهافي الرياضية متعددة الأغراض في السوق المحلية،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي سبتمبر ارتفعت المبيعات المحلية 2.3 % على أساس سنوي إلى 47143 وحدة من 46100 وتراجعت المبيعات الخارجية 1.5 ٪ إلى 201 ألف و609 سيارات من 204 آلاف و580 وحدة خلال نفس الفترة.