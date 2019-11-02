اندماج فيات وبيجو عبر مؤسسات استشارات صغيرة

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن مجموعتي «بي إس إيه» و«فيات كرايسلر» تستعينان بشركات استشارات صغيرة في إطار سعيهما لتنفيذ أكبر اندماج أوروبي لهذا العام.

وأورد وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية أن «بي إس إيه» التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأنواع أخرى، عملت مع مكتب ميسييه ماريس وشركاه للاستشارات، في الوقت الذي يستعين فيه مجلس إدارة المجموعة بشركة بيريلا وينبرج بارتنر الأمريكية، وبيجو بشركة زاوي وشركاه المحدودة.

وتستعين فيات كرايسلر بمكتب دانجلين وشركاه ومؤسسة جولدمان ساكس، في حين اختارت شركة إكسور أكبر مساهمي المجموعة المصنعة للسيارات شركة لازارد المحدودة لتستعين باستشاراتها. وقالت مؤسسة مورجان ستانلي إنها قدمت استشارات لـ«بي إس إيه».

وهذه الشركات مستعدة الآن لتقاسم رسوم تقديم استشارات تصل إلى 90 مليون دولار، بحسب تقديرات مؤسسة فريمان وشركاه.

ويشير هذا الاتفاق إلى أن هناك نزعة متزايدة لدى الشركات الكبيرة إلى الاعتماد على شركات الاستشارات الصغيرة، في حال عدم وجود مطالب تمويل من مقرضين كبار و3 من شركات الاستشارات هذه صغيرة للغاية.