فيات-كرايسلر وبيجو نحو الاندماج

المصدر: باريس - أ ف ب

أكدت مجموعة فيات-كرايسلر الأمريكية الإيطالية ومجموعة رينو الفرنسية (ب. اس. أ.) أمس أنّهما تجريان مباحثات للاندماج ضمن مجموعة تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار دولار.

وقالت فيات-كرايسلر في بيان «عقب التقارير حول احتمال حدوث عملية استراتيجية بيننا وبين مجموعة بيجو، فإننا نؤكد وجود مباحثات تهدف إلى إنشاء مجموعة تكون بين المجموعات الرائدة عالمياً» في سوق صناعة السيارات، مضيفة أن «لا وجود لشيء آخر للإضافة في الوقت الراهن».

كما أصدرت بيجو من جهتها بياناً، أكدت فيه أنّ هناك «مباحثات جارية بهدف إنشاء واحدة من أبرز مجموعات صناعة السيارات عالمياً».

وتأتي هذه المباحثات بعد أشهر فقط من إخفاق مفاوضات الاندماج بين فيات-كرايسلر ورينو الفرنسية.