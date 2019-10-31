ارتفاع ملحوظ في إيرادات «بورشه»

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

سجلت «بورشه» ارتفاعاً ملحوظاً في إيراداتها خلال الشهور التسعة الأولى من 2019.وأظهرت بيانات الشركة الأم «فولكسفاجن» أن إيرادات بورشه بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى 20.5 مليار يورو بنمو 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية 15.6% إلى 2.81 مليار يورو ويبلغ هامش التشغيل للشركة 13.7% وهو أقل من حد الهامش الذي تطمح إليه منذ فترة طويلة وهو 15%. ومن دون احتساب غرامة الـ535 مليون يورو، التي فرضها الادعاء العام على الشركة في مايو على خلفية فضيحة الديزل، حققت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً 0.5% إلى 3.35 مليارات يورو.