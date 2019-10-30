"جنرال موتورز" تخفض توقعاتها للأرباح للعام 2019

خفضت «جنرال موتورز» توقعاتها للأرباح للعام بأكمله، على الرغم من تسجيلها نتائج أعمال تجاوزت التوقعات خلال الربع الثالث.

وأشارت صانعة السيارات الأمريكية إلى أن إضراب العاملين بالمصانع الأمريكية لمدة 40 يوماً محا تقريباً كافة التدفق النقدي الحر لهذا العام، وكلف الشركة حوالي 3 مليارات دولار تقريباً كأرباح مفقودة في 2019.

وانخفضت الأرباح قبل خصم الضرائب والمعدلة لبعض البنود 6% في الربع الثالث إلى 3 مليارات دولار، إذ تسبب تراجع الإنتاج والتكاليف الأخرى المرتبطة بإضراب العاملين في خفض الأرباح بمقدار مليار دولار.

وبلغ الربح الفصلي المعدل قبل خصم الضرائب للسهم الواحد 1.72 دولار، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 1.31 دولار، وانخفض صافي الدخل 8% إلى 2.3 مليار دولار، وتراجعت الإيرادات أيضاً 1% إلى 35.5 مليار دولار. دبي - البيان