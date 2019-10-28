«هيونداي» تطور أول نظام ذكي للتحكّم في السرعة

المصدر: سيؤول - البيان

طوّرت شركة «هيونداي موتور»، أول نظام ذكي للتحكم في السرعة، قائم على تقنيات تعلم الآلات في العالم. ويدمج الابتكار الجديد، أنماط قيادة السائق بأنماط القيادة الذاتية الخاصة بالنظام، ما يمنح السائق تجربة قيادة معدلة وفق ما يناسبه.

وتدمج هذه التقنية الأولى من نوعها، تقنيات الذكاء الاصطناعي، بميزة نظام المساعدة المتقدمة للسائق، في حين تخطط هيونداي لتطبيقها في مركبات هيونداي المستقبلية.

وقال وونغجون جانغ نائب الرئيس في «هيونداي موتور»، إن نظام التحكم الذكي بالسرعة، القائم على تقنية تعلم الآلات، يستند في تطوره على التقنية السابقة، الخاصة بنظام المساعدة المتقدمة للسائق، لإضفاء تحسينات كبيرة على الأداء العملي لمزايا القيادة شبه الذاتية.