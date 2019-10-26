«شفروليه ماليبو 2019» ريادة في تقليل استهلاك الوقود

المصدر: دبي - البيان

نال الطراز الجديد من «شفروليه ماليبو 2019» استحسان عملاء «جنرال موتورز» في الإمارات، الذين أكدوا أن السيارة الجديدة تتمتع بمستويات رائدة في تقليل استهلاكها للوقود، فضلاً عن ميزات أمان نشطة مع أداء مُلفت.

وذكرت الشركة أن «ماليبو 2019» تتمتع بحضور ملفت على الطرقات، بفضل تصميمها الجديد، أما من ناحية الإمكانيات فتأتي السيارة بمحرك توربو جديد I-4 سعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 163 حصاناً وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن للمتر عند 2500 ـ 5000 دورة في الدقيقة.

وأضافت: لا يوفر المحرك أداءً قويًا فحسب، بل يخفض أيضًا من استهلاك الوقود بشكل استثنائي، حيث تستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر باستهلاك خزان وقود واحد تبلغ سعته نحو 62 لترًا، وهو ما يعادل استهلاك وقود بمعدل لتر واحد لكل 16.7 كيلومتراً، وهو أحد أفضل معدلات الاستهلاك ضمن فئة هذه السيارة، الأمر الذي يعني أيضًا توفير ما يصل إلى 8 ساعات من الوقت الذي يمكن قضاؤه في محطات الوقود على مدار العام.

وقال أحمد سدودي، المدير الإقليمي لعلامة شفروليه الشرق الأوسط وإفريقيا: «حظيت ماليبو 2019 بحفاوة بالغة في سوق الإمارات، الأمر الذي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، إذ إن هذه السيارة هي الأكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا في تاريخ سيارات ماليبو. ويسعى المستهلكون اليوم بشكل متزايد للحصول على سيارة تتمتع بمزايا اقتصادية في استهلاك الوقود، إلى جانب أداء ديناميكي، وتلبي ماليبو 2019، بفضل محركات التوربو الحديثة التي تم تزويدها بها، هذه المتطلبات بكل سهولة».