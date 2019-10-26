تزايد الطلب على «نيسان ماكسيما 2019» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، تزايد الطلب بشكل كبير على سيارتها الجديدة التي تم طرحها في وقت سابق من هذا العام وهي: «نيسان ماكسيما 2019» التي جاءت مُحدّثة وبميزات استثنائية جديدة تواكب تطلعات العملاء.

وحرص الصانع الياباني على إدخال العديد من التحسينات على الطراز الجديد من «ماكسيما» مثل تصميمها الخارجي المستوحى من شكل الحرف V، والتصاميم الجديدة للعجلات، والمقصورة الداخلية الفريدة، فضلاً عن تزويدها بتكنولوجيا «درع السلامة 360» من «نيسان» والتي تضم مجموعة من الأنظمة المتطورة المساعدة للسائق، حيث تدعم تكنولوجيا «درع السلامة 360» رؤية التنقل الذكي من «نيسان» لاستخدام التقنيات بطريقة تحسن تجربة القيادة، وترتقي بها إلى مستويات جديدة لضمان راحة بال السائقين والركاب.

وتشتمل تكنولوجيا «درع السلامة 360» على 6 تقنيات متطورة لضمان مساعدة السائق، وتجنب حوادث التصادم، ورصد المشاة؛ ويشمل ذلك نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكية المزود بخاصية استشعار المشاة، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف، ونظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير، ونظام المساعدة بالضوء العالي - وجميعها مصممة لضمان السلامة أثناء القيادة.

وتعد «ماكسيما» واحدةً من أفضل طرز «نيسان» مبيعاً منذ إطلاقها في عام 1993، حيث تسجل «العربية للسيارات» اهتماماً وطلباً مستمرين عليها. وعدا عن مظهرها العصري، تمتاز سيارة السيدان الرياضية الفاخرة بأدائها القوي مع تزويدها بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 ليترات وقوة 300 حصان، بالإضافة إلى أنظمة التوجيه والكبح والتعليق الرياضية، وتقنيات السلامة المتطورة.