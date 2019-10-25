«نيسان» تدرس بيع مصانع سياراتها في أوروبا

المصدر: طوكيو - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن «نيسان موتور» تدرس الخيارات المتاحة بالنسبة لمستقبل مصنعيها في أوروبا، في ظل تراجع مبيعاتها في السوق الأوروبية وتحول صناعة السيارات العالمية نحو السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر إن «نيسان» التي أعلنت في مارس الماضي اعتزامها وقف بيع سياراتها الفارهة «إنفينتي» في غرب أوروبا، تدرس حالياً عروضاً أولية من مشترين محتملين لمصنعيها في بريطانيا وإسبانيا، حيث يمكن أن تبيع الشركة أحدهما أو كلاهما، في ظل انكماش حصتها من السوق الأوروبية.

وأضافت أنه رغم عدم التوصل إلى قرارات نهائية بشأن مصير المصنعين فإنه من المحتمل بيعهما إلى شركات سيارات صينية. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه «نيسان» إلى خفض نفقاتها في ظل تراجع أرباحها باطراد منذ رحيل رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن.