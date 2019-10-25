«تيسلا» تحقق أرباحاً قدرها 1.86 دولار للسهم الواحد

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة «تيسلا» تحقيق أرباح قدرها 1.86 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يتجاوز أقصى التوقعات المتفائلة بهامش كبير، وبما يفوق متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت وكالة «بلومبرج» رأيهم، وكان يشير إلى تسجيل خسائر قدرها 1.24% للسهم الواحد.

كما أعلنت «تيسلا» عن مجموعة من الأنباء الإيجابية للمستثمرين، حيث بدأ بالفعل الإنتاج في مصنعها بالصين إلى جانب قرار إطلاق السيارة الجديدة «موديل واي» قبل الموعد الأصلي بأشهر عدة.

وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن «تيسلا» بدأت الإنتاج التجريبي للسيارة «موديل 3» في مصنعها بالقرب من مدينة شنغهاي الصينية. وسيتيح تشغيل المصنع الصيني للشركة خفض أسعار البيع في السوق الصينية، نظراً لإعفاء هذه السيارات من رسوم الاستيراد.

ونقلت عن جيني مونستر الشريك الإداري في شركة الاستثمار الأمريكية «لوب فينشرز» القول: إن هذا المصنع سيفتح سوقاً كاملة جديدة أمام سيارات «تيسلا». وبحسب «تيسلا»، فإن إنتاج وتسليم السيارة «موديل واي» سيبدأ في صيف العام المقبل وليس في الخريف، حيث من المتوقع أن تتفوق مبيعات هذا الطراز.