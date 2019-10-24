"بوش الألمانية" تعتزم شطب 1600 وظيفة

المصدر: جرلينجن - د ب أ

تعتزم شركة بوش الألمانية لمستلزمات السيارات شطب نحو 1600 وظيفة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا خلال العامين المقبلين بسبب انخفاض الطلب على سيارات الديزل والبنزين.

وستسري الخطط على وظائف في قطاع المحركات التابع لبوش في فرعي فويرباخ وشفيبردينجن، حيث تعتزم الشركة شطب نحو 800 وظيفة في كل فرع عامي 2020 و2021، في الإدارة والتسويق والبحث.

وعزت المتحدثة هذه الخطوة إلى مرحلة التحول التي تمر بها صناعة السيارات، وقالت إن التحول إلى المحركات الكهربائية يتم «على قدم وساق»، وبسبب هذا التحول الهيكلي حدث تراجع في الحالة الاقتصادية وضعف في الطلب على سيارات الديزل والبنزين.

وأضافت أننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل صياغة هذا التحول بأكبر توافق ممكن مع الوضع الاجتماعي.