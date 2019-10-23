تويوتا تطرج جرانڤيا 2020 في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت الفطيم تويوتا مركبة جرانڤيا الجديدة 2020 في دولة الإمارات ، تلبية للطلب المتزايد على حافلات التنقل الحديثة.

تتسم المركبة بتصميمها الأنيق، ومقصورتها الداخلية المترفة، ومحركها القوي من ست اسطوانات على شكل حرف V سعة 3.5 لتر، إضافة إلى مزايا السلامة المتقدمة التي تشتمل عليها.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة في الفطيم تويوتا: "بالنسبة لجميع طرازات السيارات التي نطرحها، يتمثل هدفنا في تزويد العملاء برحلة تنقل أكثر سلاسة ومتعة قدر الإمكان. ومع طرح تويوتا جرانڤيا 2020، نقدم مركبة استثنائية تعزز تجربة التنقل للجميع من خلال ضمان وصول الركاب إلى وجهتهم وهم يتمتعون دائماً بشعور الراحة والانتعاش.

تاتي المركبة بمقاعد لستة أشخاص، بما في ذلك أربعة مقاعد منفصلة ذات مساند لليدين تتميز بتصميمها المريح والتي تتوفر كميزة قياسية ، وتحتوي جرانڤيا على إضاءة داخلية قابلة للتعديل، ولمسات خشبية ومعدنية فخمة، إلى جانب نظام تكييف هواء للقسم الخلفي من المقصورة والذي يضم جهازاً لتنقية الهواء من البكتيريا والروائح غير المرغوبة باستخدام تقنية الجزيئات متناهية الصغر "النانو".

وتضم التقنيات المساعدة للسائق شاشة 4.2 بوصة ووحدة معلومات ترفيهية 7.0 بوصة، ومقود متعدد الوظائف، ومرآة رقمية للرؤية الخلفية تضمن توفير رؤية واضحة بغض النظر عن كمية الأمتعة الموجودة في الخلف.

تكمن قوة تويوتا جرانڤيا في الضغط المرتفع داخل محرك البنزين المكون من ست اسطوانات على شكل حرف V وبسعة 3.5 لتر والذي يعمل بتقنية الحقن المباشر، وينتج عنه قوة تبلغ 278 حصاناً وعزم قدره 351 نيوتن- متر، ومزود بناقل حركة أتوماتيكي من ست سرعات.

تتوفر مركبة جرانڤيا 2020 طراز SE بسعر يبدأ من 177,000 درهم مع مقاعد مكسوة بالجلد، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلات 17 بوصة، ومصابيح LED، وحساسات لركن المركبة، إلى جانب نظام التحكم المساعد على المرتفعات.

وتأتي تويوتا جرانڤيا بريميوم التي تتصدر قائمة الطراز بسعر 199,900 درهم، وتشتمل على معدات فاخرة إضافية مثل مقاعد مبطنة مكسوة بالجلد، ومثبت سرعة متكيف، ونظام مراقبة الزوايا غير المرئية، والمساعدة على تغيير المسار، وكاميرا للرؤية المحيطية، ونظام تحذير ما قبل الاصطدام، إضافة إلى باب جانبي يعمل بالكهرباء.