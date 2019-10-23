«فولكسفاجن» تسعى لنشر السيارات الكهربائية في أفريقيا

المصدر: جوهانسبورج - د ب أ

تسعى مجموعة «فولكسفاجن» الألمانية إلى المضي قدماً في نشر السيارات الكهربائية في أفريقيا عبر مشروع تجريبي.

وأعلن المدير التنفيذي لفرع «فولكسفاجن» في جنوب أفريقيا، توماس شيفر، أنه من المقرر تسيير 50 سيارة كهربائية من طراز «جولف» في العاصمة الرواندية كيجالي.

وذكر شيفر أن البنية التحتية اللازمة لتسيير هذه السيارات ستتولى بناءها مجموعة «سيمنس» الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية. وليس من المقرر بيع سيارات «جولف» الكهربائية إلى أفراد في رواندا في بادئ الأمر، بل سيقتصر استخدامها على خدمات التنقل الخاصة بالشركة.

كما أعلن شيفر، الذي يترأس أيضاً الاتحاد الأفريقي لصناعة السيارات، بدء مراكز إنتاج جديدة في غانا وكينيا خلال الأشهر المقبلة.