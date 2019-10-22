«كاديلاك» تختار دبي لعرض أول طراز من سيارتها «CT5»

المصدر: دبي - البيان

اختارت شركة «كاديلاك» إمارة دبي لعرض سيارتها السيدان CT5 للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات 2019.

وسيتمكن زوار المعرض من إلقاء نظرة على السيارة الجديدة التي ترتقي بإرث العلامة الحائزة على جوائز، من خلال الجمع بين دقة التصميم وفخامة الأداء وأعلى مستويات الراحة المدعومة بأحدث تقنيات كاديلاك.

ويؤكد التصميم الجديد كليًا على تجربة القيادة المتطورة التي توفرها CT5، والتي تكتمل في التصميم الداخلي المرتكز على السائق والذي يمزج بين التكنولوجيا المتقدمة والعناصر رفيعة المستوى.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات «كاديـــلاك» الدولية وكاديلاك الشرق الأوسط: «نحن متحمسون لكشف النقاب عن أول سيارة كاديلاك CT5 في معرض دبي الـــدولي للسيارات، إن تقديم هذا الطراز الفاخر هو دليل على خبراتنا الفريـــدة في صناعة سيارات السيدان الفاخرة».