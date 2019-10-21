مدينة مصدر و«آي كار» تعلنان عن شراكة لتأجير سيارات تسلا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «آي كار» ومقرها الإمارات توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لتوفير أول خدمة لتأجير السيارات الكهربائية حسب الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط من خلال إضافة 5 سيارات من طرازي «تسلا إس» و«إكس» إلى أسطول سياراتها.

وتتوفر حالياً السيارات للتأجير في مدينة مصدر بأبوظبي.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في شركة «مصدر»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام «مصدر» بتوفير حلول الطاقة النظيفة ضمن منظومة النقل في مدينة مصدر، حيث شهدت المدينة تركيب أولى محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن «آي كار» منصة قابلة للتوسع، وأعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق المبادرة من خلال إضافة المزيد من السيارات الكهربائية المخصصة لخدمة تأجير السيارات حسب الاستخدام.