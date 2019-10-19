«فولفو» تتوقع تراجع مبيعاتها من الشاحنات في أوروبا وأمريكا الشمالية

المصدر: استكهولم - د ب أ

توقعت فولفو السويدية لصناعة السيارات تراجع طلبيات الشاحنات العام المقبل في الأسواق الرئيسية بأمريكا الشمالية وأوروبا.وذكرت أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب في أسواق أمريكا الشمالية 29% وفي أوروبا 14%.

ونقلت «بلومبرج» عن أكبر شركة لصناعة الشاحنات في العالم قولها إن أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث بلغت 10.9 مليارات كرون سويدي (1.1 مليار دولار) في زيادة عن توقعات المحللين الاقتصاديين.

وذكرت «بلومبرج» أنه بعد أن نجحت فولفو في تحقيق هامش الربح الذي كانت تستهدفه هذا العام والبالغ 10 % بما في ذلك خلال الربع الثالث تواجه الشركة تراجعاً في الأسواق خلال العام المقبل في ظل ضعف الطلب.