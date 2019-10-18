«فولفو» توقف إنتاج السيارات الملوثة للهواء بحلول 2024

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

تعتزم شركة «فولفو» وقف إنتاج السيارات الملوثة للهواء بحلول 2024 لتصبح شركة صديقة للبيئة تماماً، مع خفض كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عن سياراتها بنسبة 40% بحلول 2025 إلى 31.8 طناً سنوياً.

ويعتبر خط إنتاج السيارات الكهربائية مكوناً رئيسياً في استراتيجية «فولفو» للوصول إلى هذا الهدف، حيث تنتج حالياً السيارة «إكس.سي 40 بي8 أيه.دبليو دي ريتشارج» التي تم طرحها مؤخراً في مدينة لوس أنجليس الأمريكية. وأشار موقع «أوتو نيوز» إلى أن هذه السيارة هي الأولى التي تنتجها «فولفو» وتحمل كلمة «ريتشارج» ضمن اسمها، حيث ستتم إضافة هذا الاسم إلى كل سيارات «فولفو» سواء الكهربائية أو الهجين.

وقال هاكان صامويلسن، الرئيس التنفيذي للشركة: بدلاً من إطلاق تعهدت طويلة المدى وذات قيمة رمزية، سألنا أنفسنا عما يمكننا عمله الآن، سنبدأ بتقديم السيارة الكهربائية «إكس.سي 40 ريتشارج».

وسيتم طرح سيارة جديدة كهربائية كل عام، بحيث يكون هناك سيارة كهربائية من كل طراز تنتجه الشركة بحلول 2025.