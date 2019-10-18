تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 4.8%

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب والمركبات التجارية خلال سبتمبر بلغت 171 ألفاً و425 مركبة مقابل 180 ألفاً و51 مركبة خلال الشهر نفسه من 2018.

في المقابل، فإن قيمة صادرات شركات صناعة السيارات السبع العاملة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي زادت 4% سنوياً إلى 3.08 مليارات دولار، مقابل 2.96 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي بفضل زيادة الطلب على السيارات عالية القيمة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والسيارات صديقة البيئة.

يذكر أن شركات السيارات السبع العاملة في كوريا الجنوبية هي «هيونداي موتور» و«كيا موتورز كورب» و«جي.إم كوريا» و«رينو سامسونج موتورز كورب» و«سانج يونج موتور» و«زيل دايو كوميرشال فيكل» و«تاتا دايو كوميرشال فيكل».