تراجع مبيعات السيارات في أوروبا

المصدر: روما- د ب أ

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أقل من 11.8 مليون سيارة.

ومن بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد كانت السوق الألمانية هي الوحيدة التي سجلت زيادة في المبيعات، خلال الأشهر التسعة الأولى وبنسبة 2.5% سنويا، في حين تراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 7. 4% وفي بريطانيا 2.5 % وفي إيطاليا 1.6% وفي فرنسا 1.3% سنوياً.

في الوقت نفسه أشارت البيانات إلى ارتفاع المبيعات خلال سبتمبر الماضي 14.5% سنوياً.