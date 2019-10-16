تويوتا جي آر سوبرا تعود إلى طرقات الإمارات بعد 17 عاما من الغياب

المصدر: دبي - البيان

بعد انتظار وترقب دام 17 عاماً، طرحت الفطيم تويوتا سيارة تويوتا "جي آر سوبرا 2020" الجديدة في دولة الإمارات، الأمر الذي أسعد هواة ومحبي السيارات الرياضية.

وقد قام المهندسون والمصممون في شركة تويوتا بتطوير مثالي لهذه السيارة الأسطورة، التي تعد إرثاً أصيلاً في قطاع السيارات بدأ في عام 1978.

ومع طرح الجيل الخامس الجديد كلياً من هذا الطراز، عاد الاسم الأسطوري وعلى أتم الاستعداد ليغمر الطرقات بأجواء الحماسة والإثارة مع عودة تليق فقط بالتاريخ العريق لـ تويوتا سوبرا.

تم تصنيع سيارة تويوتا سوبرا 2020 من قلب مضمار نوربورغرينغ نوردشليف في ألمانيا، والذي يعد مضمار السباق الأكثر صعوبة في العالم، وخضعت تويوتا سوبرا 2020 لاختبارات أداء قطعت فيها آلاف الكيلومترات، للتأكد من أنها ترقى إلى مستوى التوقعات العالية للسائقين الأكثر تحمساً وإخلاصاً لهذا النوع من السيارات في العالم.

مر ما يقارب عقدان من الزمن منذ توقفت تويوتا عن إنتاج الجيل الرابع السابق من طراز سوبرا، وكان قد تم البدء في طرح السيارة في السوق في عام 1978 وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة كسيارة رياضية موثوقة.

وفي 1990، أثبتت سوبرا حضورها في فئة مخصصة بالعادة للسيارات الأكثر ارتفاعاً في الثمن ذات الأداء الفائق والأكثر تفرداً في أوروبا والولايات المتحدة.

حافظت تويوتا سوبرا الجديدة 2020 على تصميمها ذي المحرك الأمامي ونظام الدفع بالعجلات الخلفية الذي جعل منها مركبة متفردة وميّزها عن غيرها من السيارات الرياضية طوال هذه السنوات، بالإضافة إلى محرك طولي يتألف من ست اسطوانات خطية ومزود بشاحن تيربو، وبسعة 3.0 لتر، وينتج عنه قوة تبلغ 335 حصانًا وعزم قدره 50.99 كغ- متر إلى الإطارات الخلفية المدهشة، والمثبتة على عجلات ألومنيوم خفيفة الوزن 19 بوصة.

تتسارع "جي آر سوبرا" الجديدة من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة.

سيارة سوبرا الجديدة مستوحاة من سيارة جيمس بوند200GT الكلاسيكية من تويوتا. وتجسيداً للتصميم الشامل لسيارات السباق، فإن المقاييس المدمجة المحكمة تجعل هيكل السيارة يبدو ملتفاً فوق العجلات كبيرة الحجم، مع الحد الأدنى من الأجزاء المتدلية في المقدمة والمؤخرة حتى لا تبدو سيارة ثقيلة. كما تتميز بغطاء محرك طويل ومقصورة قيادة خلفية، بما يعيد إلى الأذهان سيارة سوبرا السابقة، كما هو الحال مع غطاء المحرك المائل والمصدات الرشيقة القريبة من المصابيح الأمامية المميزة.

إن الهيئة العريضة، المسيطرة على الطريق تعني أن سيارة سوبرا توفر أيضاُ مساحة كافية للركاب في مقصورة القيادة، مع مقعدين وتصميم مريح يمنح السائق متعة قصوى أثناء القيادة.

وتعمل المقاعد المكسوة بالجلد الحاضنة للجسم على تثبيت السائق والراكب الأمامي كل في مكانه المخصص من خلال الزوايا المصممة لهذا الغرض، كما يمكن الوصول بسهولة إلى شاشة ملونة بالكامل الألوان قياس 8.8 بوصة.

إلى جانب المقود الرياضي متعدد الوظائف المكون من ثلاثة أضلاع، تتميز "جي آر سوبرا" 2020 كذلك بنظام تكييف هوائي لمنطقتين، ونظام صوت JBL من 12 مكبر للصوت، وزر للتشغيل، ووضعيات قيادة عادية ورياضية، ودواسات رياضية إضافة إلى شاشة على مستوى نظر السائق تعرض البيانات الهامة مباشرة أمام السائق.

أما المزايا الأخرى القياسية في التصميم الخارجي لـسيارة "جي آر سوبرا" 2020 فتشمل عادم رياضي مزدوج، مصابيح LED متكيفة، دخول ذكي بدون مفتاح إضافة إلى تفاصيل متميزة بلون الهيكل.

علاوة على ذلك، تأتي سيارة سوبرا مجهزة بوسائد أمامية، جانبية، ستائرية وعلى مستوى ركبة السائق، بالإضافة إلى تقنيات مساعدة مثل نظام مثبت السرعة المتكيف، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، والتحذير من النقطة العمياء، ومساعد تغيير المسار، والتعرف على إشارة المرور، وكاميرا للرؤية الخلفية، وغير ذلك من الأنظمة التقنية المساعدة.