علامة شفروليه ترتبط بالمستهلكين

المصدر: دبي - البيان

تصدّرت شفروليه قائمة العلامات التجارية الأكثر ارتباطاً بالمستهلكين على مستوى العالم متفوقةً على مختلف علامات السيارات الأخرى وفقًا لدراسة «ألفة العلامات التجارية 2019» التي تصدرها وكالة MLBM.

واحتلت شفروليه المرتبة الأولى كالعلامة التجارية المفضلة في قطاع السيارات للنساء أو الرجال على حد سواء، حيث أشار ما يقرب من ربع المستخدمين إلى أنهم «لا يستطيعون العيش بدون» العلامة.

وشارك في الدراسة السنوية 6200 مستهلك بينهم 3000 من الولايات المتحدة و2000 من المكسيك، و1200 من دولة الإمارات، حيث أظهرت بأن 16٪ من المشاركين كانوا على استعداد لدفع 20٪ أكثر مقابل سيارة شفروليه، وهو إنجاز متميز مقارنة بالمتوسط السائد في الصناعة البالغ 13٪.