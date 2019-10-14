تقنية تقلل ضرر حوادث السيارات ذاتية القيادة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طور فريق من الباحثين في كندا تقنية جديدة من أجل تقليل حجم الضرر والإصابات التي قد تقع حال تعرض السيارات ذاتية القيادة لحوادث على الطرق. فعندما ترصد المنظومة الإلكترونية الجديدة أن السيارة سوف تتعرض لحادث لا محالة، تقوم بتحليل جميع الخيارات المتاحة أمامها وتختار المسار الذي يؤدي إلى أقل حجم ممكن من الخسائر والأضرار.

ونقل موقع «فيز دوت أورج» عن الباحث أمير خاجيبور، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ووترلو الكندية، قوله: «إن المنظومة الإلكترونية تقوم بتحديد استجابة السيارة ذاتية القيادة حال التعرض لحادث مروري اعتماداً على عدد من المعادلات الرياضية مع أخذ الأضرار المتوقعة في الاعتبار.».