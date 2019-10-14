مبيعات «هيونداي موتور» تجاوزت 80 مليون وحدة بعد مرور 52 عاماً

تجاوزت مبيعات «هيونداي موتور» 80 مليون وحدة في السوق العالمي، بعد مرور 52 عاماً من تأسيس الشركة في ديسمبر 1967، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وقالت «هيونداي موتور»: إن مبيعاتها بلغت نحو 80.1 مليون وحدة حتى أغسطس 2019 بالأسواق المحلية والدولية.

وسجلت مبيعات الشركة 20.7 مليون وحدة حتى أغسطس في السوق المحلي، ما يمثل 26% من إجمالي مبيعاتها. وبلغت مبيعاتها الخارجية 59.3 مليون وحدة حتى أغسطس منذ أن بدأت الشركة تصدير سياراتها من طراز «بوني» إلى الإكوادور لأول مرة في 1976، ويمثل الرقم نحو 3 أضعاف مبيعات الشركة المحلية.

وبحسب طرازات السيارات، سجلت مبيعات «أفانتي» 13.5 مليون وحدة، منها نحو 3 ملايين وحدة بالسوق المحلي و10548761 وحدة في الأسواق الخارجية. سيؤول- د ب أ