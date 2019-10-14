«رينو» تطلق عروضاً على موديلات 2020

أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لشركة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، حملتها الجديدة «المزايا الأربع»، على تشكيلة طرازات 2020، التي تتضمن:
• تأجيل الدفع حتى عام 2020: يتعين على العملاء التركيز فقط على اختيار السيارات التي يرغبون بها، لأن الدفعة الأولى ستكون في 2020. • التأمين المجاني: تتولى «رينو» كل شيء، بما في ذلك التأمين، ليتمكن المشتري من الاستمتاع بقيادة السيارة التي اختارها براحة تامة.
• الصيانة المجانية: سيرتاح المشتري من المتاعب والقلق، لأنه سيتخلص من أعباء التفكير بالخدمة والصيانة.
• الضمان طويل المدى (يصل إلى مليون كيلومتر): تغطية كافة الأمور المتعلقة بالسيارة مدى الحياة.