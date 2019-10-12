«لكزس» هيدروجينية أحدث إبداعات «تويوتا»

المصدر: طوكيو - وكالات

كشفت شركة «تويوتا» عن سيارة سيدان تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني معاد تصميمها بالكامل، وتحمل علامة «لكزس»، في أحدث محاولة لإحياء الطلب على هذه التكنولوجيا المتخصصة.

وتعمل «تويوتا» على تطوير سيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني منذ أكثر من عقدين من الزمن، لكن هذه التكنولوجيا تراجعت بسبب الصعود السريع للسيارات الكهربائية المنافسة التي تعمل بالبطاريات والتي تروج لها «تيسلا».

وقبل بدء معرض طوكيو للسيارات يوم 24 أكتوبر الجاري، كشفت «تويوتا» عن نموذج أولي لسيارة الهيدروجين سيدان الجديدة وهي (LS coupe) التابعة للعلامة التجارية «لكزس».