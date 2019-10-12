الإمارات.. جهوزية عالمية في بيئات السيارات ذاتية القيادة

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي

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أدرج مؤشر «كيه بي إم جي» لجهوزية السيارات 2019 دولة الإمارات ضمن أول 10 دول في جهوزية البنى التحتية الرقمية والطرقية الداعمة لبيئات السيارات ذاتية القيادة، فيما توقّعت دراسة لشركة «آلايد ماركت ريسيرش» أن يصل سوق سيارات ذاتية القيادة إلى 54.23 مليار دولار هذا العام، وأن التكلفة الأوّلية المرتفعة إلى جانب تكلفة الصيانة تعيق اعتماد المركبات المستقلة على نحو أوسع في الأسواق الرئيسية.

أكثر الدول جاهزية بالنسبة للبنى التحتية

أستراليا

النمسا

اليابان

كوريا الجنوبية

السويد

الإمارات

556

مليار دولار سوق سيارات ذاتية القيادة 2026 بنمو سنوي 39.47%

محركات السوق

• تقنية اتصال الجيل الخامس

• انتشار برمجيات الذكاء الاصطناعي

• تطور تقنية كشف مدى الإضاءة (LiDAR)

• إمكانية تشكيل خريطة ثلاثية الأبعاد نشطة لبيئة السيارة

ميزات رئيسية للمستهلكين

• سهولة السفر في الليل

• التركيز على متعة الركوب

• سهولة التشغيل بالطاقة الكهربائية بدلاً من الوقود

• إمكانية استخدام أنظمة الواقع المعزز في الزجاج الأمامي للترفيه

• كفاءة استهلاك الطاقة

• سلامة أكبر على الطرق

المصدر: البيان - «كيه بي إم جي» - «آلايد ماركت ريسيرش»