أمريكا تدرس استخدام الكاميرات بدلاً من المرايا في السيارات

المصدر: واشنطن - د ب أ

أجرت إدارة السلامة المرورية الأمريكية استطلاعاً للرأي بين الأفراد والعاملين في صناعة السيارات حول إمكانية السماح باستخدام أنظمة المراقبة التي تعتمد على الكاميرات الرقمية بديلاً للمرايا الجانبية والخلفية في السيارات.

وأشار اتحاد «تحالف مصنعي السيارات» الأمريكي إلى أنه قدم مع شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا» في 2014 طلباً لإدارة السلامة المرورية للسماح باستخدام الكاميرات بدلاً من المرايا التقليدية، على أساس أن هذا التطور سيحسن استهلاك الوقود من خلال تقليل مقاومة الهواء، مع تحسين أداء السيارة بشكل عام، كما أن الكاميرات تتيح رؤية أفضل لجوانب ومؤخرة السيارة.

وأشار موقع «أوتو نيوز» إلى أن شركة «لكزس» التابعة لمجموعة «تويوتا موتور كورب» أطلقت العام الماضي تكنولوجيا الكاميرات بديلاً للمرايا في سيارتها الصالون «إي إس» في اليابان، مع رصد ردود أفعال السائقين عليها لتقييمها.