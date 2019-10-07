«رينو داستر» تجذب العائلات في الإمارات بجوانب السلامة العالية

المصدر: دبي- البيان

اعتبر خبراء في قطاع السيارات أن سيارة «رينو داستر»، والتي طرحتها «العربية للسيارات» الوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية في وقت سابق من هذا العام، ضمن أكثر السيارات طلباً من قبل العائلات، لما تتمتع به من جوانب السلامة.

وتعد «رينو داستر» خياراً مناسباً لضمان حماية الركاب من خلال تأكيدها على جانب السلامة، ولا سيما للعائلات التي تضع هذا الجانب على رأس أولوياتها؛ حيث تم تزويدها بنظام تثبيت مقاعد الأطفال لطمأنة الأهالي على سلامة أبنائهم، وهي مزودة أيضاً بحزام أمان مع ثلاث نقاط تثبيت لحماية جميع الركاب.

ومع تزويدها بنظام الكبح المانع للانغلاق، ونظام مانع الانزلاق، ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني، تساعد «رينو داستر» السائقين على التحكم بالسيارة في الظروف الحرجة. وللسائقين الذين لا يزالون حديثي العهد في القيادة، يضمن لهم نظام نظام التنبيه في الزوايا العمياء الإدراك التام لحركة مرور السيارات.