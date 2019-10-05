تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

كشفت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أمس عن تراجع مبيعات السيارات في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بعد أن ألقت حالة الغموض التي تحيط بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بظلالها على قرارات المستهلكين للشراء.

وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، شهدت عملية تسجيل السيارات الجديدة تراجعاً 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم تسجيل 1.86 مليون سيارة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في تراجع بواقع 49 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في أدنى معدل تسجيل منذ عام 2013.

وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية أن هذه البيانات تتناقض مع أوضاع أسواق السيارات الكبرى الأخرى في أوروبا التي سجلت الشهر الماضي زيادة في المبيعات بنسب تجاوزت 10%.

غير أن مبيعات السيارات في بريطانيا زادت بنسبة متواضعة الشهر الماضي بلغت 1.8%.