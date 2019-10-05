«فولكسفاجن» تتبادل تكنولوجيا السيارات الكهربائية مع شركات أخرى

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تجري فولكسفاجن محادثات مع شركات أخرى لتبادل المعرفة في صناعة السيارات الكهربائية. ونقلت «بلومبيرغ» عن أوريش فيدمان، رئيس قسم التطوير بشركة أودي، قوله : «إنها مسألة مهمة بالقطع، فنحن نجري محادثات ونتبادل معلومات من أجل إحداث تغيير في صناعة السيارات الكهربائية».

ورفض فيدمان تحديد شركات السيارات الأخرى التي أبدت اهتماماً باستخدام تقنية«بي.بي.إي» التي تطورها شركتا بورشه وأودي التابعتين لفولكسفاجن، كأساس لصناعة السيارات الكهربائية اعتبارا من 2021. ونقلت الوكالة عن مايكل دين، المحلل الاقتصادي بشركة بلومبيرغ قوله:«بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة في مجال أبحاث تطوير السيارات الكهربائية، فإن كثيراً من الشركات الأصغر التي تعمل في مجال صناعة السيارات الفارهة يمكن أن تكون مهتمة مثل أستون مارتن وماكلارين ومازيراتي».