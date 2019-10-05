«فولكسفاجن» تتبادل تكنولوجيا السيارات الكهربائية مع شركات أخرى

(FILES) A picture taken on September 26, 2012 shows he Volkswagen Golf Blue Motion presented during German auto giant Volkswagen group night in Paris on the eve of the opening of the press days at the Paris Motor Show. Around 98,000 petrol cars count among the 800,000 Volkswagen vehicles found to show irregularities on their carbon emission levels, Germany's Transport Minister Alexander Dobrindt said on November 4, 2015 in Berlin. According to VW documents reported by German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung on November 4, 2015 the Golf Blue Motion is one of the involved vehicles. AFP PHOTO / ERIC PIERMONT

المصدر:
  • فرانكفورت - د ب أ
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تجري فولكسفاجن محادثات مع شركات أخرى لتبادل المعرفة في صناعة السيارات الكهربائية. ونقلت «بلومبيرغ» عن أوريش فيدمان، رئيس قسم التطوير بشركة أودي، قوله : «إنها مسألة مهمة بالقطع، فنحن نجري محادثات ونتبادل معلومات من أجل إحداث تغيير في صناعة السيارات الكهربائية».

ورفض فيدمان تحديد شركات السيارات الأخرى التي أبدت اهتماماً باستخدام تقنية«بي.بي.إي» التي تطورها شركتا بورشه وأودي التابعتين لفولكسفاجن، كأساس لصناعة السيارات الكهربائية اعتبارا من 2021. ونقلت الوكالة عن مايكل دين، المحلل الاقتصادي بشركة بلومبيرغ قوله:«بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة في مجال أبحاث تطوير السيارات الكهربائية، فإن كثيراً من الشركات الأصغر التي تعمل في مجال صناعة السيارات الفارهة يمكن أن تكون مهتمة مثل أستون مارتن وماكلارين ومازيراتي».

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