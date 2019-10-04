«العربية للسيارات» تعرض «إنفينيتي QX80» بتقنية الواقع المعزز

المصدر: دبي- البيان

تعتزم «العربية للسيارات» الوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عرض السيارة «إنفينيتي QX80» أمام العملاء باستخدام تقنية الواقع المعزز.

وستوفر الحملة للعملاء تجربة غير مسبوقة لطراز QX80، حيث ستتيح لهم اكتشاف السيارة بحرية تامة، والتعرف على ميزاتها المختلفة وتصميمها الملهم وقدراتها الفائقة، لا سيما أن هذه الطريقة الجديدة بطابعها التفاعلي تجمع بين العالمين الافتراضي والواقعي، لتضمن لهم استكشاف السيارة من الداخل والخارج.

وسيتيح المفهوم للعملاء فرصة المشاركة في تجربتين رقميتين إضافيتين: الأولى «برنامج التصور الافتراضي»، الذي سيتم من خلاله عرض QX50 على شاشة تفاعلية تعمل باللمس، أما الثانية فهي «الجدول الزمني التفاعلي» للذكرى السنوية الثلاثين، لتمكين المستخدمين من استعراض تاريخ «إنفينيتي».