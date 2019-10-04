زيادة مبيعات «بي.إم.دبليو» في السوق الأمريكية بنسبة 6 %

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهرت بيانات مبيعات شركات السيارات الفارهة في الولايات المتحدة، خلال سبتمبر الماضي، منافسة شرسة بين الشركتين الألمانيتين «بي.إم.دبليو» و«مرسيدس»، حيث جاءت الأولى في المركز الأول من حيث المبيعات، متفوقة على الثانية بمقدار 34 سيارة فقط.

وأشار موقع «أوتو نيوز» إلى زيادة مبيعات «بي.إم.دبليو» في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 6 % سنوياً، إلى 27467 سيارة، حيث كانت السيارة «إكس إس» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، الأقوى نمواً، بمضاعفة مبيعاتها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت مبيعات السيارة «بي.إم.دبليو الفئة الثالثة» بنسبة 19 % سنوياً.

في المقابل، زادت مبيعات «مرسيدس» الشهر الماضي 4.8 %، إلى 27433 سيارة، بفضل أداء السيارتين «جي.إل.سي»، التي زادت مبيعاتها 13 %، والسيارة «جي.إل.إي» من فئة «إس.يو.في»، وزادت مبيعاتها 28 %.