«شيفروليه» تطرح أول «كورفيت» مكشوفة بسقف معدني

المصدر: دبي - البيان

طرحت «شيفروليه» طرازها الجديد «كورفيت ستينغراي 2020» وهي أول سيارة مكشوفة ذات سقف معدني. وقال براين سويني، نائب رئيس شيفروليه في الولايات المتحدة: «جذبنا انتباه العالم عندما قدمنا أول شيفروليه كورفيت بمحرك وسطي قبل بضعة أشهر، ونحن اليوم نرتقي لمستويات جديدة مع أول سيارة كورفيت مكشوفة بسقف معدني».

تم تصميم السيارة ذات المحرك الوسطي في المقام الأول لتكون مكشوفة، وتحافظ على بنية تقوم بشكل رئيسي على التصميم النفقي واستخدام أجزاء من الألمنيوم المصبوب عالي الدقة، التي نجدها عادة في سيارة ستينغراي كوبيه.

وقال جوش هولدر، مدير هندسة برنامج كورفيت: « نجحنا في الحفاظ على نفس روح التصميم كما في سيارة الكوبيه، وأيضاً على سعة التخزين الاستثنائية والقدرات المتميزة في القيادة».