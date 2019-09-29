«باترول 2020» مستوحاة من تراث الإمارات تصل أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والظفرة عن توَفرّ سيارة نيسان باترول 2020 في صالات العرض التابعة لها في أبوظبي.

وتُعد سيارة نيسان باترول من أهم السيارات التي تلقى إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويأتي إطلاق الطراز الجديد تزامناً مع الطلب المتزايد الذي يشهده سوق السيارات في الدولة على سيارات الدفع الرباعي المبتكرة وذات تكنولوجيا متقدّمة.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «يشكّل إطلاق الطراز الجديد من سيارة نيسان باترول 2020 في أبوظبي، دليلاً مهماً على المكانة التي وصل إليها سوق السيارات في الإمارة، حيث يأتي اختيار العاصمة الإماراتية كوجهة لإطلاق هذه السيارة المستوحاة من تراث الإمارات.