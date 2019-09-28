كيف توفر عند شراء سيارة جديدة ؟

المصدر: دبي-وائل الخطيب

شراء سيارة جديدة أمر يستحق التأني والتفكير، ولابد ان يدرس المرء جميع الخيارات المطروحة أمامه. وقام موقع" دولار سبراوت" بطرح عددً من الأفكار التي تستحق الدراسة.

ويرى الموقع أنك تستطيع التوفير عند شراء سيارة، من خلال شراء سيارة مستعملة، حيث أن السيارات الجديدة تفقد 10 ٪ من قيمتها في الشهر الأول من حيازتها، حتى لو تم استخدامها لبضعة أشهرفقط. لكن لا تنس إجراء بحوثك الخاصةً. فهناك الكثير من المعلومات المتاحة على الإنترنت الآن. ويمكنك الاطلاع على تقرير CarFax الخاص بالسيارات لمعرفة ما إذا كانت تعرضت لحادث ما أم لا. ويمكنك معرفة السعر الذي اشترى به التاجر السيارة، وتقارنه بالسعر الذي يطلبه ثمنا لها. ومن خلال مقارنة كل هذه المعلومات يمكنك أن تعرف ما إذا كانت السيارة التي تبحث عنها صالحة أم لا.

إن كنت تخطط للحصول على قرض سيارة، فاعلم أنه كلما كانت درجة ائتمانك أفضل، كان احتمال حصولك على سعر فائدة أفضل أكثر. ومن أجل معرفة وضعك، خذ الوقت الكافي للحصول على موافقة مسبقة للقرض قبل الدخول إلى معرض بيع السيارات. ويمكنك مقارنة الأسعار من العشرات من المقرضين عبر الإنترنت، ومعرفة ما إذا كنت مؤهلاً، والتوجه إلى معرض أو وكالة سيارات تعلم بالفعل أنك حاصل على موافقة لمبلغ معين. فهذا قد يساعدك في توفير المال لأنه يمنحك خيارات إقراض أكثر مما يمكن أن يقدمه معرض السيارات.

كما أن شراء السيارة نقداً يمنحك قوة تفاوضية قوية. على الرغم من أن وكلاء السيارات يجنون أرباحاً طائلة من تمويل السيارات، إلا أنهم يفضلون الحصول على مبالغ مقطوعة عن السيارات الموجودة في صالات عرضهم. وشراء سيارة نقدا يوفر لك المال على الفائدة ويمنحك المزيد من القوة التفاوضية في معارض السيارات.