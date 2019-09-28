«نيسان كيكز».. كفاءة في استهلاك الوقود

المصدر: دبي - البيان

حظيت سيارة «نيسان كيكز» بإقبال كبير من العملاء منذ إطلاقها في عام 2019 نظراً لكفاءتها العالية في توفير استهلاك الوقود، فضلاً عن تصميمها بألوان جديدة جذابة تواكب تطلعات العملاء.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»: «تسهم خيارات الألوان الثنائية لنيسان كيكز في حفز رغبة العملاء بامتلاك سيارة كروس أوفر مثل هذه السيارة، فمنذ طرحها في مارس 2017، استطاعت أن تستأثر بنحو 30% من مبيعات فئتها في السوق، مما يؤكد على القيمة الكبيرة التي توفرها هذه السيارة لمالكيها.

وبالإضافة إلى عنصر الجاذبية البصرية، تضمن نيسان كيكز أداءً استثنائياً يلبي احتياجات الجيل الجديد». وإلى جانب خيارات الألوان الثنائية، تتمتع نيسان كيكز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بفضل محركها المتطور سعة 1.6 لتر ووزنها الخفيف. علاوة على ذلك، تعزز تقنيات التنقل الذكي من نيسان مزايا السلامة الخاصة بهذه السيارة.