«تويوتا» ترفع حصتها في «سوبارو» إلى 20%

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية للسيارات اعتزامها رفع حصتها في شركة «سوبارو» إلى قرابة 20% لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة والكهربائية فضلاً عن تعزيز خدماتها في مجال النقل.

وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء بياناً للشركتين جاء فيه أن حصة تويوتا في سوبارو التي تنتج السيارتين «فوريستر» و«اوتباك» سوف ترتفع من 17 إلى 20%. وتعقد كبرى شركات السيارات في العالم مثل تويوتا اليابانية وفولكسفاغن الألمانية وغيرها شراكات في الوقت الحالي في مواجهة الغموض الذي يكتنف مستقبل صناعة السيارات في العالم، والتي يصل حجمها إلى 2.23 تريليون دولار.

ونقلت بلومبرغ عن خبير شؤون السيارات تاتسو يوشيدا بمؤسسة «بلومبرغ إنتليجنس» قوله إن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود تويوتا لإيجاد حلفاء جدد.. فتويوتا تستعد للعصر المقبل الذي يتضمن تقنيات السيارات ذاتية القيادة.