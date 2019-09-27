المذهلة رولز رويس 103EX تعود لمسقط رأسها

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

عادت السيارة ذات المفهوم الكاريزماتي رولز رويس 103EX إلى مسقط رأسها في جودوود بإنجلترا، بعد أربع سنوات تقريبًا قضتها في السفر حول العالم، وفق موقع (AutoPlus).

يذكر أنه تم تقديم النموذج الأولي لرولز رويس 103EX رسمياً في العام 2016 بمناسبة الذكرى المئوية لسيارات BMW (التي تستحوذ على رولز رويس منذ العام 1998)، حيث تجولت السيارة الكهربائية في بقاع العالم للمشاركة في أحداث خاصة بالعملاء ووسائل الإعلام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لرولز رويس تورستن مولر اوتفوس: "نحن سعداء بالترحيب بـ 103EX في جودوود بعد ما يقرب من أربع سنوات من الخدمة الدولية، اعتقدنا أن الوقت قد حان لعودة النموذج إلى مسقط رأسها"

وأضاف: "إنها فرصة لأولئك الذين عملوا على المشروع لاسترجاع ذكرياتهم الجميلة، وكذلك لأولئك الذين انضموا إلينا مؤخرًا، لاكتشاف واحدة من أهم السيارات التي صنعناها على الإطلاق".

تعتبر سيارة 103EX أول سيارة كهربائية ذاتية الحكم من رولز رويس، حيث يضمن الذكاء الافتراضي المسمى بـ "اليانور" القيادة والتحكم في السيارة، التي يبلغ طولها 5.90 متر، ومن دون مقعد للسائق ومقود القيادة، مما يحرر مساحة داخلية كبيرة. إنها صالون فخم متحرك يهيئنا لرولز رويس 2116.