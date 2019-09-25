«باترول 2020» تظهر للمرة الأولى في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «نيسان» أمس، عن سيارة «نيسان باترول» 2020 الجديدة التي خضعت لتحديثات توفر للعملاء مستويات أعلى من الرقيّ والراحة والأمان والاتصالية، حيث تم طرح السيارة للمرة الأولى عالمياً في الشرق الأوسط.

ويتسم طراز «باترول» الجديد بتصميمه اللافت ومزايا الترف المعزّزة. وكذلك بأحدث تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي. ويحافظ طراز «نيسان باترول» الجديد على قدراته الاستثنائية في الانتقال إلى أيّ مكان على الطرقات الوعرة والمعبّدة وعلى قوّته الرائدة في فئة السيارات هذه.

ويعتبر «باترول» الاسم الأقدم في تاريخ «نيسان» وهو بالتالي الأبرز في تراث السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي طرحتها العلامة التجارية. فهو محبوب من كافة أجيال العملاء الأوفياء الذين اشتروا منه قرابة 1.9 ملايين سيارة منذ طرحه عام 1951.

وقال جوني بايفا، نائب الرئيس الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط : يعتبر «باترول» أحد أقدم طرزنا وأعرقها وأكثرها رواجاً، حيث يمثل «نيسان باترول» الجديد ذروة الترف والقدرات الاستثنائية، والطراز الذي سيواصل توفير تجارب لافتة لعملائه الأوفياء في الشرق الأوسط وحول العالم.

اكتسب «نيسان باترول» سمعته المميزة على مرّ سنوات عدة وقد صمّم ليواجه أصعب ظروف القيادة في العالم. فهو قادر على توفير مستوى الراحة المذهل ذاته، سواء أكان يجتاز الطرقات السريعة في دبي أو يخوض ميداناً جبلياً وعراً.

وقال تييري صباغ، المدير الإداري لـ«نيسان» الشرق الأوسط: تعود قصة «باترول» في الخليج إلى حين ظهور أول نسخة من هذه السيارة الأسطورية الرباعية الدفع في الكويت، وقد تشكّلت آنذاك العلاقة المتينة بين سكان شبه الجزيرة العربية و«باترول» والمستمرة حتى يومنا هذا.