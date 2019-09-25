«أودي» تخفّض البصمة الكربونية

المصدر: إنغولشتات - البيان

وضعت مجموعة أودي وفولكس واجن لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل في خفض معدل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الخاص بكل سيارة من سياراتها بالتتابع بنسبة 30% بحلول 2025، وذلك مقارنةً بعام 2015 وعلى مدار دورة حياة السيارة.

وعلى المدى الطويل، تسعى أودي إلى تحقيق الرؤية المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في جميع سياراتها إلى الصفر، كما تهدف إلى ألا تخلّف أي من عملياتها أثراً على المناخ بحلول عام 2050.

وتركز أودي على السيارات الكهربائية، التي تتميز بأفضل بصمة كربونية في جميع أنظمة الدفع في كبرى الأسواق على مدى دورة حياة السيارة بالكامل.

وكانت سيارة Audi e-tron، المتوفرة لدى وكلاء أودي منذ مارس الماضي، بمثابة إشارة انطلاق عملية طرح السيارات الكهربائية.