«إنفينيتي QX60» مواصفات هندسية استثنائية

المصدر: دبي - البيان

امتلكت سيارة «إنفينيتي QX60»، من «العربية للسيارات»، مواصفات هندسية استثنائية حرص الصانع الياباني على توفيرها، ليس للسائق والركاب فحسب، وإنما لجميع أفراد العائلة الذين يستمتعون بتجربة قيادة فريدة من نوعها. وقامت الشركة صاحبة علامة «إنفينيتي» بتعزيز تشكيلة مركباتها التي تستقطب المتحمسين والعملاء الحريصين الذين يبحثون عن أفضل الخيارات.

صمم هذا الطراز من فئة «الكروس أوفر» والمزود بسبعة مقاعد لتوفير مساحة فاخرة، وضمان الكثير من مزايا الأمان المتطورة، ليحظى المالك والركاب بأقصى درجات التميز. وعلى سبيل المثال، توجد هناك شاشة تضمن الرؤية الشاملة، وتحيط بالسيارة من كافة جوانبها لضمان تجربة اصطفاف مريحة وآمنة، إضافة إلى «مجس استشعار الأجسام المتحركة» الذي يكشف للسائق محيطها بالكامل، وتندمج هذه المزايا بطريقة سلسة مع الأنظمة الأخرى في السيارة، لتتفوق على غيرها من الطرازات المنافسة.