شركات سيارات أوروبية تحذر من عواقب كارثية لـ «بريكست» بلا اتفاق

المصدر: بروكسل - د ب أ

حذرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية وروابط وطنية رئيسية لمصنعي السيارات من «العواقب الكارثية» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بدون اتفاق.

وقبل ما يزيد قليلاً على شهر واحد من الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وحدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لموردي السيارات، بالإضافة إلى 21 رابطة وطنية أخرى، قواها لإصدار بيان مشترك نادراً ما يحدث للتأكيد على التأثير الذي سيكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة على ما يوصف بـ «أحد الأصول الاقتصادية الأوروبية الأكثر قيمة».

ومن بين المشاركين في «البيان» الجمعية الألمانية لصناعة السيارات، ولجنة مصنعي السيارات الفرنسية، وجمعية منتجي وتجار السيارات. وحذر رؤساء الصناعة في أوروبا من أن تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق على ما يوصف بـ«القطاع الحيوي» ستكون وخيمة.