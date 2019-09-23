«كيا بيجاس سيدان» لأول مرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تشهد أسواق الإمارات هذا الشهر طرح السيارة الجديدة «كيا بيجاس سيدان» المدمجة المختلفة كلياً، والتي تمثل خياراً ذكياً للعائلات الشابة، حيث تتميز بمساحة تخزين كبيرة ومقصورة رحبة.

كما تتميز «بيجاس» بتصميم خارجي أنيق وتصميم داخلي واسع، فضلاً عن وجود مجموعة من مزايا وتقنيات الراحة لإرضاء العملاء، وتم إنتاجها من قبل شركة كيا وطرحها للبيع في العديد من الأسواق الدولية في عام 2017، وهي الآن لأول مرة في أسواق الإمارات.

وقال جيمس كيم، رئيس المقر الإقليمي لشركة كيا في الشرق الأوسط وإفريقيا: «ستكون كيا بيجاس خياراً رائعاً للعائلات الناشئة والشابة التي تبحث عن سيارة عملية توفر مزيجاً مثالياً من الراحة والمساحة وأحدث التقنيات».

وأضاف: «سيعزز هذا الموديل الجديد المهم تنوع تشكيلة سيارات كيا في المنطقة، وسيزيد من تعزيز صورة العلامة التجارية والانطباع عنها، وبوصول الموديلات الجديدة للبيع لدينا في الإمارات، فإن كيا تقدم بذلك للعملاء خيارات أوسع من السيارات عالية الجودة».