بدء محاكمة غصن أبريل 2019

المصدر: طوكيو ـ أ ف ب

تبدأ النيابة العامة اليابانية في أبريل المقبل جلسات استماع لكارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

ونقلت الوكالة عن «مصدر مقرّب من الملف» أن «محكمة دائرة طوكيو ستجري العام المقبل عشرات جلسات الاستماع» في قضية غصن «بمعدّل ثلاث مرات في الأسبوع كحد أقصى» اعتباراً من 21 أبريل.

وأوضحت الوكالة أن «الجلسات ستتضمن استجواب غصن ومسؤولين حاليين وسابقين في نيسان»، مشيرة إلى أن المداولات التمهيدية للمحاكمة بين المحققين ومحامي كارلوس غصن والقاضي حول «النقاط الرئيسية في النزاع» ستستمر حتى مارس.وأُوقف غصن في نوفمبر 2018 بانتظار بدء محاكمته في تهم التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية.