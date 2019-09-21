«تاتا موتورز» تطلق سيارة كهربائية جديدة 2020

المصدر: مومباي - البيان

قال جونتر بوتشيك الرئيس التنفيذي لـ «تاتا موتورز» إن صانعة السيارات الهندية ستطلق سيارة كهربائية مطلع العام المقبل معتمدة على تقنية محرك جديدة التي طورتها لتنمية محفظتها من سيارات الطاقة النظيفة.

وأضاف «بوتشيك» في مومباي أن خطة الحوافز الحكومية التي تدعم النقل الكهربائي والتخفيض الأخير في الضرائب على السيارات الكهربائية تجعل تصنيع المركبات الكهربائية أكثر تكلفة.

وأشار إلى أنه من منظور آخر ستعطي فرصة لجعل السيارات الكهربائية واسعة الانتشار ويزداد الطلب عليها، لافتاً إلى أن تقنية المحرك الجديدة ستجعل مدى قيادتها يصل إلى 250 كيلومتراً في الشحنة الواحدة وستقدم الشركة ضماناً لمدة ثماني سنوات على البطاريات.

وتشجع الهند شركات صناعة السيارات على إنتاج المركبات الكهربائية في محاولة للحد من التلوث المرتفع في العديد من المدن وكذلك لخفض فاتورة استيراد الوقود.