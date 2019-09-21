الإمارات تتصدّر الشرق الأوسط في السيارات الفارهة

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

أكد فيل بوبام الرئيس التنفيذي لشركة لوتس الدولية للسيارات أن الإمارات تتصدّر منطقة الشرق الأوسط في مبيعات السيارات الرياضية الفارهة، حيث تستأثر بنسبة 50 % من مبيعات سيارات (لوتس) الرياضية في المنطقة.

وقال بوبام إن سيارة «إيفايا» تعتبر أسرع سيارة كهربائية بقوة 2000 حصان، في حين يصل سعرها إلى 9.15 ملايين درهم، مشيراً إلى أن السيارة مصنعة من خامات ألياف الكربون الخفيفة الوزن، وتعمل ببطارية تتمتع بسعة كبيرة تمكّن السيارة من قطع أكثر من 380 كيلو متراً بشحنة واحدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة أنه سيتم إنتاج 130 سيارة من طراز «إيفايا» فقط على المستوى العالمي، حيث ستبدأ عملية الإنتاج مع بداية العام المقبل وستبدأ عملية التسليم خلال النصف الأول من العام الجاري. من جهته، قال كارل هايمر الرئيس التنفيذي لشركة «أداماس موتورز» الوكيل الرسمي لعلامة «لوتس» في الإمارات، إن الشركة اختارت دبي لتكون المنصة الرئيسة على مستوى المنطقة لإطلاق السيارة الجديدة، وإن من المستهدف بيع نحو 15 سيارة من طراز «إيفايا» في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن عدد سيارات «لوتس» الموجودة في الإمارات من جميع الموديلات، يراوح بين 180 و200 سيارة حالياً. وأوضح هايمر أن سيارة «إيفايا» بإمكانها الوصول إلى سرعة 100 كيلو متر بالساعة في أقل من ثلاث ثوان، ومن صفر إلى 300 كيلو متر في أقل من تسع ثوان.

وتم الكشف عن سيارة «إيفايا» الكهربائية بالكامل لأول مرة بالمنطقة خلال فعالية حصرية أقيمت في مركز لوتس دبي بالإمارات حضرها ممثلون رسميون من لوتس، تعتبر «لوتس إيفايا» أقوى سيارة إنتاج مُصدّق عليها للاستخدام على الطرقات في العالم. وقد تم تصميم وهندسة السيارة في المملكة المتحدة، في حين أنه سيتم إنتاجها ابتداء من العام المقبل في مدينة هيثل البريطانية، حيث المقر الرئيسي لعلامة لوتس منذ عام 1966.