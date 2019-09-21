نصائح ذهبية للمحافظة على المحركات

يجمع خبراء السيارات على مجموعة من النصائح الذهبية التي تضمن الحفاظ على المحرك، وتسهم في إطالة عمره الافتراضي، ومن هذه النصائح:

1. تغيير الزيت بانتظام

يفضل تغيير زيت المحرك بانتظام، لأن الزيت يحافظ على تشحيم أجزاء المحرك الحيوية، وبالتالي، فإنه لا يسخن، وعند وجود فترات طويلة بين أوقات تغيير الزيت، فإن ذلك قد يسبّب تلفاً دائماً له مع مرور الوقت، ومن الجدير بالذكر، أن أوقات تغيير الزيت قد تختلف، حيث إنّ معيار تغيير الزيت في السيارات الحديثة هو كل 5000 ميل، وقد تحتاج بعض المحركات وقتاً أطول من ذلك.

2. الحفاظ على عمل نظام التبريد:

يكمن عمل نظام التبريد للمحرك في تبديد الحرارة الزائدة، والتي تتولد أثناء عملية الاحتراق الداخلي في المحرك، وتعد صيانة نظام التبريد مهمّة جداً، لأنّها عملية وقائية لتجنّب حدوث حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك، وتجنّب انهيار المعادن داخل كتلته، وتختلف عدد مرات الصيانة اللازمة لتفقد نظام التبريد، تبعاً لاختلاف طراز المحرك.

3. تفقد التسريبات

يفضل تفقّد غطاء المحرك، للتأكد من وجود أي تسرّب من المحرك، حيث تحدث في بعض الأحيان تسربات لمضاد التجمّد أو السوائل الأخرى، بسبب تلف خراطيم المحرك المطاطية، ولهذا يُستحسن علاج التسرّبات بشكل فوري، قبل أن تسبّب وقوع مشكلات كبيرة في وقت لاحق.

4. لا تدع خزان الوقود يفرغ تماماً:

إذا أوشك خزان الوقود على الانتهاء، فإن المحرك سوف يبدأ في سحب الشوائب والأوساخ المتراكمة داخل الخزان، لأن الوقود يحتوي على نسبة من الشوائب، وهي تستقر في الجزء السفلي من الخزان، ويعمل فلتر الوقود على حجب هذه الشوائب بعيداً عن المحرك، ولكن بعض هذه الشوائب يتسرب من المرشح.