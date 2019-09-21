إنفينيتي... الموازنة بين الرفاهية وقوة الأداء

تبقى الموازنة بين الرفاهية وقوة الأداء وجمال التصميم من العلامات البارزة في سيارات إنفينيتي، التي شهدت تطوراً كبيراً منذ تدشين علامتها التجارية عام 1989 حتى الآن، وهو ما توفره سيارة إنفينيتي «QX70» التي تتميز بتجهيزات خاصة منتمية لفئة «الكروس أوفر» بعناصر التصميم الفريدة، التي تعكس شعبية هذا الطراز والطلب المتزايد عليه من قبل العملاء في مختلف أسواق الشرق الأوسط.

تبدأ الترقيات في طراز «QX70» المحدود بواجهة أمامية فريدة ومصابيح نهارية بتقنية LED، لتحل محل مصابيح الضباب القياسية لـ «QX70». وتشمل التحسينات في التصميم على فتحات الهواء الجانبية بلون الهيكل وأغطية المرايا الخارجية بلون داكن، وتنتهي لمسات الهيكل الخارجي بشارة «Limited» على البوابة الخلفية والعجلات المصنوعة من سبائك الألمنيوم المطلية الفخمة قياس 21x9.5 بوصة بأضلع متعددة وإطارات 265/‏45R21 تصنيف (V) لجميع الفصول. وتتسم المقصورة الداخلية بمزايا خاصة تعكس التباين بين اللونين الجرافيتي والحجري، فضلاً عن تطعيمات خشب المسام المفتوحة مع طبقة من الألمنيوم على الكونسول، وتنجيد عميق للوسادة على الكونسول الوسطي ودواسات من الألمنيوم.

أما المقاعد فهي تتميز بصناعتها من الجلد بتباين عالٍ بين اللون الجرافيتي والتطعيمات باللون الحجري. وتشمل المقاعد تنجيداً عميقاً للوسادة ودرزات ومواسير باللون الحجري، وتتسم عجلة القيادة وغطاء ناقل الحركة بدرزات باللون الحجري، كما تم تجهيز السيارة بمقاعد أمامية تتمتع بميزة التحكم بدرجة الحرارة (تدفئة وتبريد).